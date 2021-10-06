Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında F.K. ve E.K. isimli şahısların ilçenin Kurtköy Mahallesi’ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 adet AK-47 marka ruhsatsız tüfek, 3 adet şarjör, 18 adet tüfeğe ait fişek, 1 adet özel yapım çelik yelek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ve 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili F.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Okul önünde uyuşturucu satanlara operasyon Okul önünde uyuşturucu satanlara operasyon Tekirdağ'da çocukları uyuşturucu satan 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların motosiklet kaskı içerisinde uyuşturucu taşıdığı belirlendi.

Turizm bölgelerinde operasyon Turizm bölgelerinde operasyon Güvenlik güçleri, 8 turizm şehrinde suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgârı" operasyonu gerçekleştirmişti. Bugün de operasyonun ikinci dalgası yapıldı.