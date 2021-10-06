Türkiye Gazetesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri yemekhanede yedikleri yemek sonrası zehirlendi.

Fakülte yemekhanesinde öğle yemeği yiyen 50'ye yakın öğrenci yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı. Okul sonrası yurtlarına dönen öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri artınca sağlık ekiplerine haber verildi. Fenalaşan öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede tedavi gören öğrenciler daha sonra taburcu edildi.

"İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

Tıp Fakültesi öğrencisi Tuğrul Kandeveci, öğle yemeğinden 3-4 saat sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadıklarını belirterek, "Biz her zamanki gibi Tıp Fakültesi'nin yemekhanesine gittik. Yemek yedikten 3-4 saat sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadık. İlk defa böyle bir olay başımıza geldi. Çoğu arkadaşımızda aynı durumu yaşadı. Acil servise geldik. Zehirlenmeden dolayı olduğunu öğrendik. Tedavi olduk, iyiyiz" dedi.



Yedikleri yemekten zehirlenen öğrenciler tedavi sonrası taburcu oldu

"ETİN TADI DEĞİŞİKTİ"

Tıp Fakültesi öğrencisi Rüstem Mustafa ise öğle yemeğinde yedikleri etten şüphelendiklerini dile getirerek, "Öğle yemeğinden şüpheleniyoruz. Şuanda iyiyiz. Öğle yemeğinden patetes ve et yedik. Ette değişik bir tat vardı. Ondan şüpheleniyoruz. Tedbir amaçlı hastaneye geldik. Tedavi olduk şuan kendimizi iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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