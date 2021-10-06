Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da 11 Ağustos'da yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan köprülerin yerine konan geçici menfezler gün boyu devam eden sağanak yağışta zarar gördü. Yıkılan menfezler nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi.

Kızılcakaya Köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran Köyü ile Türkeli Kuşçular Köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler selde yıkıldı. Aynı zamanda Çatalzeytin-Çatak köyü ile Çatalzeytin-Karacakaya köyü arası yollar, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçedeki Karacakaya, Kızılcakaya ve Çatak köyleri, alternatif yolları da bulunmaması nedeniyle karayolu ile irtibatı yeniden koptu.

"KÖPRÜLERİN TAMİRİNDE BAŞARISIZ OLDUK"

Paşalı köyünde ikamet eden Hikmet Aydın, üç gündür bölgede yer yer yağmurun devam ettiğini ifade ederek, “Dün gece sabaha karşı yağmur şiddetlendi. Bu yüzden geçici yapılan köprülerimiz yıkıldı. Kızılcakaya Köyü Toprakçıoğlu Mahallesi, Paşalı köyünü Sinop’un Türkeli ilçesine bağlayan tek köprü tıkandı ve köprü taştı. Şu anda da bulunduğum yer Duran köyü, burasının da menfezleri göçtü. Bugün burada Çatalzeytin Kaymakamlığı tarafından bir çalışma yapıldı ama sel sularının yükselmesi nedeniyle başarısız olduk. Yarında yağış görünüyor, inşallah biraz daha az yağış olursa bu menfezleri tekrar onarmayı planlıyoruz. Şu anda Çatak ve Karacakaya köylerinde heyelanlar olmaktadır” dedi.

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KÖYLERE GEÇİŞ SAĞLANAMIYOR

Kavakören köyünde ikamet eden Mustafa Kavak ise, “Burası Akçay oluyor. Buranın ne zaman taşacağı belli olmuyor. Buralar 11 Ağustos’taki selden sonra yapılmıştı, bugünde ikinci bir sel ile şiddetli yağmur sonrası bu yapılan menfezleri dağıttı. Şu anda köylere geçiş sağlanamıyor. Bizde mahsur kaldık, karşıya geçiş yapamıyoruz” dedi.

ÇATALZEYTİN KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Çatalzeytin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 11 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle yıkılan köprülerin yerine Duran ve Kızılcakaya köyleri ile Sırakonak köyü Toprakçıoğlu Mahallesi'ne geçici olarak menfezler konulduğu hatırlatıldı.

Ulaşımın kutu menfezlerle sağlandığı ifade edilen açıklamada, "Dünkü yağışlar nedeniyle bu geçici yapılar zarar gördü ve yollar ulaşıma kapandı. Şu an Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Kızılcakaya ve Sırakonak köyünde geçiş sağlandı, Duran Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor." denildi.

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