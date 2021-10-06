Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Kars, kar sezonunu yine erken açtı. Hava sıcaklığının ekşi 5'e kadar düştüğü şehirde vatandaşlar, Kars'ın kara kışının başladığını ve lapa lapa kar yağdığını belirtti.

Kars'a kış erken geldi: Kar yağdı, sıcaklık eksi 5'e düştü

"KIŞ BU SENE KARS'A ÇOK ERKEN GELDİ"

Kar yağışının etkili olduğu Kars-Susuz karayolu üzerindeki köylerde yaşayanlar güne kar ile uyandı. Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Ekim ayında kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Ekim ayındayız, kış bu sene Kars'a çok erken geldi. Havalar soğudu, eksi 5 dereceye kadar düştü. Dün akşamdan beri lapa lapa kar yağıyor. Kars'ın karı kışı, kıyameti başladı diyebiliriz" dedi.



Kars’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenilirken, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye düştü.

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