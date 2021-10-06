Türkiye Gazetesi

4 yaşındaki Batmanlı küçük Merve'nin sonu, oyun oynadığı yolda geldi. Talihsiz çocuk yük taşımacılığı yapan bir kamyonun dönüş aldığı esnada aracın altına girip hayatını kaybetti. Merve'nin ölüm habeini alan yakınları kahroldu.

Kazada hayatını kaybeden talihsiz kız çocuğu Merve Çelik

KAMYONUN ARKA TEKERLEKLERİNİN ALTINDA KALDI

Kaza Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Şangirik mezraasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre mezraya yük taşıyan kamyon, dönüş yolunda yol üzerinde olan 4 yaşındaki Merve Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arka tekerlekleri altında kalan Merve, ezilerek kaza yerinde can verdi.

Acı haberi duyan aile ve yakınları hastaneye akın etti.

TALİHSİZ AİLENİN BÜYÜK ACISI

Yakınlarının haber vermesi üzerine kazanın yaşandığı Şangirik mezraasına giden ambulans ile Sason Devlet hastanesine getirilen küçük Merve'nin cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Merve'nin ölümünü duyan ailesi ve yakınları büyük acı ile hastaneye akın etti. Kazaya karışan kamyon şoförü, jandarma ekiplerine teslim olurken, kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

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