Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde bir fabrikada meydana gelen olayda, bakım çalışmaları yapan işçiler girme izinlerinin bulunmadığı alanda diğer arkadaşları tarafından baygın halde bulundular.

Azot gazından fenalaştıkları belirlenen iki işçi bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Ali Ekber Demirtaş isimli işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehirlenen diğer kişinin ise tedavisi devam ediyor.

FABRİKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın meydana geldiği İstanbul Gübre Sanayi Fabrikası ise yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “4 Ekim 2021 tarihinden bu yana üretimin durduğu ve planlı bakım çalışmalarının yapıldığı fabrikamızda, 6 Ekim 2021 tarihinde son derece üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü esnada dışarıdan hizmet aldığımız firma çalışanın izne tabi ve girmemesi gereken bölgeye girdiğini fark eden İGSAŞ çalışanımız, hızlıca kendilerine müdahale etmek istemiş, fakat her ikisi de gaza maruz kalmışlardır. Emniyet ve sağlık birimlerinin yerinde ve hızlı müdahalesine rağmen, maalesef dışarıdan hizmet aldığımız firma çalışanı arkadaşımız kurtarılamamıştır. Ayakta tedavi edilen İGSAŞ çalışanı arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Hayatını kaybeden müteahhit firma çalışanı arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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