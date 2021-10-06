Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için Ege ve Akdeniz Bölgesinde 9 ili kapsayacak şekilde 'Sahil Rüzgarı-2' adlı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamına Antalya’da toplamda haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli şahıstan 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 3 adet av tüfeği, 12 adet av fişeği, 26 adet fişek, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, uyuşturucu madde kullanımına yarar 10 adet aparat (payp/bong, yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 yaprak a4 kâğıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon anları ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Sapanca'da operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet özel yapım çelik yelek ve içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Turizm bölgelerinde operasyon Güvenlik güçleri, 8 turizm şehrinde suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgârı" operasyonu gerçekleştirmişti. Bugün de operasyonun ikinci dalgası yapıldı.