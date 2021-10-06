Türkiye Gazetesi

Kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. Özel bir firmaya ait maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Kısa sürede bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen göçükte isimleri öğrenilemeyen Adana nüfusuna kayıtlı 3 işçiden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı Yalova'da meydana gelen olayda bir lisenin inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kurtarıldı, o esnada umutlu bakışları kameralara yansıdı.

Göçük kardeşleri birbirinden ayırdı Eskişehir’de iki kardeş, yaptıracakları ağıla dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak kayması sonrasında göçük altında kaldı. Göçükte ağabey ağır yaralanırken, kardeşi ise hayatını kaybetti.