Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesi Çiflik Mahallesi’nde Seyfettin Topkara (84) bir apartmanın merdiven boşluğunda yerde yatarken fark edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay 112’ye haber verildi. 112 ekipleri yaşlı adamın olay yerinde öldüğünü tespit etti Seyfettin Topkara’nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'DA İKAMET EDİYOR

Yaşlı adamın Giresun’da ikamet ettiği öğrenildi. Seyfettin Topkara’nın kesin ölümünün otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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