Türkiye Gazetesi

Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenliği bölgeye kurtarma botu sevk etti.

2 CAN SALINDA KURTARILDI

Yunan Salih Güvenlik unsurları tarafından 2 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan Sahil Güvenliği 67 göçmeni Türk karasularına itti Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından 3 can salı içerisinde ölüme terk edilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris'te 10 göçmen daha kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelen ihbar üzerine ekipleri bölgeye hareket etti. Saldaki 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.