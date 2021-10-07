Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi asil servisindeki yoğun bakım servisi personeli 2 çocuk annesi Fatma Ganık (46) yakınları tarafından evinde iple asılı halde bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi.

Eve giden sağlık ekipleri Fatma Ganık'ın öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Didim'de cinayet! Kaldırımda ölü bulundu Aydın’ın Didim ilçesinde bir kişi yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.

75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.