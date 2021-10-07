Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri kooperatif kahvehane ve dernek lokoli olarak faaliyette bulunan 38 adreste kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri şok baskınlar yaparak kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Baskınlarda kumar oynattığı tespit edilen 39 kişiye adli işlem başlatılırken kumar oynayan 158 kişiye ise 211 bin 88 TL idari para cezası uyguladı.

KUMAR BASKININDA YAKALANINCA ÇEKİRDEK ÇİTLEDİLER

Yapılan baskınlarda çok sayıda poker pulu, poker masası, iskambil kağıtları, okey takımı, zar, ruhsatsız tabanca, fişek ve 41 bin 850,00 TL paraya el konuldu ve kumar oynanan adresler mühürlendi. Emniyet güçleri tarafından yapılan baskın sırasında iki kumar oynayan şahsın poker masası başında çekirdek çitleyerek etrafa baktığı o anlar ise dikkat çekti.

Kumarhane baskınında camdan kaçmaya çalıştı Edirne'de, polis ekipleri kumarhaneye çevrildiğini tespit ettiği bir eve baskın düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve pandemi kurallarını hiçe sayan kişiler polisi karşısında görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı.