Türkiye Gazetesi

Eski Facebook çalışanı olan Frances Haugen'in geçen hafta Facebook hakkında yaptığı ifşalar sonrası ailelerinde sosyal medya konusunda endişeleri arttı. Genç kadın salı günü ifadesinde, "Çocukların gençken oluşturdukları kalıplar hayatlarının geri kalanında onlarla birlikte kalır" dedi.



Frances Haugen, Facebook iç yazışma ve belgelerini Wall Street Journal'a sızdırmıştı



Peki, çocuklarınızı sosyal medyadan korumak için ne yapabilirsiniz? Uzmanlar ailelerin çocuklarla açık iletişim kurmasının, sosyal medyaya yaş sınırı getirmenin, ailelerin çocuklarının bu yönde aktivitelerini izlemenin faydalı olacağını öneriyor.



'13 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYAYA GİRMESİ İÇİN UYGUN BİR YAŞ DEĞİL'

13 yaşındaki çocuklar yasak olsa bile Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında hizmetlere kaydolabiliyor. Ancak çocukların bu hizmetlere kaydolmasında çocukların zorbalığa, tacize uğrama veya Facebook'un kendi araştırmasının gösterdiği gibi yeme bozuklukları, intihar düşünceleri gibi olumsuz durumların gelişmesi riski var. Sosyal Medya Uzmanı Christine Elgersma,"Muhtemelen 13 yaş çocukların sosyal medyaya girmesi için uygun bir yaş değil" diyor.



Bir kişinin uygulamalara ve çevrimiçi hizmetlere kaydolduğunda yaşını doğrulamanın güvenilir bir yolu yoktur. Bugün gençler arasında popüler olan uygulamalar önce yetişkinler için oluşturuldu. Elgersma, şirketlerin yıllar içinde bazı güvenlik önlemleri eklediğini, ancak bunların hizmetlerin temel olarak yeniden düşünülmesi değil, parça parça değişiklikler olduğunu belirtti.

Facebook ve Instagram yıllar içerisinde biz dizi güvenlik önlemi aldı. Bunların gençlerin refahını iyileştirmek için yeme bozuklukları veya kendine zarar verme ile ilgili ortak hashtag'leri arayan kişilere zihinsel sağlık desteği gibi özellikler eklediğini söylüyor.



Şirket ayrıca "beğenme" sayılarını gizlemeyi de test etti, ancak Facebook'un kendi araştırmacıları, beğeni sayılarını gizlemenin gençlerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmadığını buldu.

ÇOCUKLARINIZLA KONUŞUN

Sosyal Medya Uzmanı Christine Elgersma, ebeveynlerin çocuklarıyla, hesap açacak yaşa gelmeden ailelerin şöyle düşünülmesini öneriyor, çocuğunuz sosyal medyada onu kızdıran bir şey gördüğünde ne tepki verir

Daha büyük çocuklar için, onlara merak ve ilgi ile yaklaşın.

“Gençler size cevap vermek istemiyor veya kısa cevaplar veriyorsa veya arkadaşlarının ne yaptığını söylüyorsa da. Onlara 'Instagram'da ne yapıyorsun?' gibi doğrudan sorular sormak yerine ' Bu influencerın popüler olduğunu duydum, '" gibi onlarla ortak bir dili kullanmaya çalışarak yaklaşın.

Çocukların dijital cihazlarda daha az zaman çocuğunuz uzun süredir ekrandayken "o şeyi kapatın" gibi şeyler söylemeyin.

Fairplay'in direktörü Jean Rogers, ailelere gençlerinde telefonlarında ne yaptıkları hakkında sorular sormayı ve çocuğunuzun neleri paylaşmaya hevesli olduğunu anlamaya çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.

SINIRLARI BELİRLEME

Rogers, ebevenylerin çocuklarıne ellerinden telefonları aldığını söylüyor ancak bunun yerine çocukların ekrandan kendilerini uzak tutacak molaya ihtiyaçları olduklarını söylemenin ailelerini suçlamamaları adına daha işe yarar bir strateji olduğunu söylüyor.

Ebeveynlerin telefon kullanımı konusunda da çocuklarına örnek olması gerektiğini söyleyen Rogers, ebeveynlerin eline telefonlarını aldıklarına o anda ne yaptıklarını çocuklarına anlatmanın faydalı olacağını söylüyor. Örneğin; İş e-postası kontrol ettiğinizi, akşam yemeği için tarif aldığınızı veya fatura ödediğinizi söyleyin, böylece orada sadece eğlence için olmadığınızı anlasınlar. Ardından telefonu ne zaman bırakacağınızı söyleyin.

'TIKLAMA SAYISI İLE İLGİLENİYORLAR'

San Jose Eyalet Üniversitesi'nde veri zararlarını inceleyen eğitim profesörü Roxana Marachi, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını söylüyor ve "Şirketler çocukların iyiliğiyle ilgilenmiyorlar, ekrandaki gözlerle ve tıklama sayısını en üst düzeye çıkarmakla ilgileniyorlar." dedi.



Sosyal medya fenomenlerinin yeni gelir kaynağı: Hakaret Avukat Enes Saran, bazı fenomenlerin toplumun belirli kesimlerini tahrik edecek paylaşımlar yaparak kendilerine hakaret edilmesini sağladığını ve bu hakaretlerden bir gelir elde etme amacında olduğunu ifade etti.

Sosyal medya çocuklarda duygu eksikliğine sebep oluyor Günümüzün en çok kullanılan iletişim platformlarından sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran Klinik Psikolog Betül Çubuk, sosyal medyanın duygu eksikliği oluşturduğunu söyledi.