Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Mahallesi’nde bir apartmanın yan cephesinin bitişiğine inşa edilen bina, apartmanın yan cephesini tamamen kapatıyor. Apartman ile inşaat halindeki binanın arasındaki mesafelerin santimetrelerle ölçüldüğü kaydedilirken pencereden dışarı baktıklarında beton dışında bir şey görmediklerini söyleyen apartman sakinleri bu durumdan son derece rahatsız.

İKİ BİNA ARASINDAKİ SORUN 40 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

İki bina arasındaki sorunun mazisinin 40 yıla dayandığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre 40 yıl önce binayı kaçak yapan müteahhittin o dönem yanındaki boş arazinin parselinden 1 metrelik alanı işgal ederek apartmanı inşa ettiği öğrenildi. Boş araziye ise 2018 yılında bir bina inşa edilmeye başlandı. Temeli atılıp katları yapılmaya başlanan bina ile apartmanın birbirlerine dayanması sonrası ortaya eşine az rastlanır bir durum ortaya çıktı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili tartışmalar sürerken Şişli Belediyesinden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın 31.12.2018 tarih, 18/2-24 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat Encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel (mevcut binanın olduğu parsel) lehine terk etmiştir" denildi.

"HAVA ALMAK İÇİN BOŞLUĞUN OLMASI GEREKİYOR"

Binada yaşayan Hüseyin Arslan’ın ağabeyi İbrahim Arslan, “İkisi de anlaşıp arada bir boşluk bırakabilirlerdi. En azından hava almak için böyle bir boşluğun olması gerekirdi ama olmadı. Neden olmadığını bilmiyorum. Görüntü olarak binanın tamamen kapandığını söyleyebilirim. Yıkılıp yeniden yapılması lazım. Anlaşıp sözleşme yapılacaktı sanırım ama olmadı ve onlar da kapattı. Az da olsa bir boşluk bırakılmalıydı” şeklinde konuştu.

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