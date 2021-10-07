Kemalpaşa istikametine seyreden Şahin G. (31) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Kemalpaşa Belediyesi'ne ait Hüseyin B. idaresindeki çöp kamyonu çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralı durumdaki otomobil sürücüsü Şahin G. adrese gelen ambulansa alınarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Buradaki müdahalenin ardından Şahin G. hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan, çöp kamyonu sürücüsü Hüseyin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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