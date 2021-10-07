İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda 96 yaşındaki kadın öz oğlu tarafından taşla öldürüldü. Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde yaşanan olay çığlık seslerini duyan komşuların durumu polislere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede F. S.'nin (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Oğlu tarafından öldürülen F. S.
ANNE KATİLİ TUTUKLANDI
Annesi ile altılı üstlü oturan ve suçunu itiraf eden oğlu M. S.'nin (71), polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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96 yaşındaki annesini taşla öldüren 71 yaşındaki adam tutuklandı
İzmir’de yaşanan olayda 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren 71 yaşındaki adam çıkarıldığı mahkemece tutukladı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda 96 yaşındaki kadın öz oğlu tarafından taşla öldürüldü. Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde yaşanan olay çığlık seslerini duyan komşuların durumu polislere bildirmesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede F. S.'nin (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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