Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Beşir G.’ye otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza sonrasında yaralı çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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