Türkiye Gazetesi

Zafer Caddesi'nde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarına otomobilini park etmek isteyen Y.E.B, fren yerine yanlışlıkla bastı. Aniden hızlanan araç, caddedeki döner salonuna daldı. Otomobil, bina kirişine ve camekana çarparak durabildi. Dönercideki müşteriler ve çalışanlar ise dehşete kapıldı. Kazanın şokunu atlatamayan sürücü hastaneye kaldırılırken eşi ve çocuğu yara almadı. Bir kadın müşterinin gözüne sıçrayan cam ise sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı.

AZ KALSIN ÇOCUĞU EZİYORDU

Öte yandan polis, aracı çekici yardımıyla otoparka kaldırdı. Döner salonu çalışanı Melike Korkun, yaşanılanarı şöyle aktardı: Tezgâhta duruyordum. Bir anda araba geldi. Yönünü bize doğru kırdı. Müşterinin çocuğu sandalyedeydi, düştü. Hemen çocuğu tuttum. Şoför şoka girdi, bir süre kımıldayamadı.

Freni boşalan beton mikseri devrildi, yol trafiğe kapandı Elazığ'ın Keban ilçesinde bir evin inşaatında çalışan beton mikseri, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Freni patlayan servis aracı öğrencilerin arasına daldı! ​Sultangazi'de freni patlayan servis aracı, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilerin arasına daldı. Kazada 2 veli ve 2 öğrenci yaralandı.