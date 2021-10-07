Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'ndeki Uzunkuyu Camii'nin imam hatibi Yıldırım Ölçer, akşam namazına gelmedi. Durumdan şüphelenen cemaat, imamın yaşadığı lojmana gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ekipler, girdikleri lojmanda 30 yaşındaki Ölçer'in cansız bedenini buldu. Kulu Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yalnız yaşayan Ölçer'in camide 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.
Genç imamın feci sonu İstanbul Orhangazi Camii imamı Muhammed Saim Keskintepe, geçirdiği kaza sonucu vefat etti.
İmamı kaza kurşunu değil, husumetlisi öldürmüş Samsun'da bayram namazı çıkışı havaya açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybeden imamın husumetlisi tarafından vurulduğu öğrenildi.