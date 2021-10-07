Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, Said Ayhan idaresindeki otomobil, Şanlıurfa- Akçakale karayolunda seyir halindeyken karşıdan gelen İsa Türk yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ayhan ve Türk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ayhan ve Türk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Akçakale yönü, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve oğlunu ölüm bile ayıramadı Aydın'da 3 araç ve bir su tankerinin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazada anne ve oğul hayatını kaybederken, iki kişi de hafif sıyrıklarla yaralı kurtuldu.

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan servis aracı, ters şeride geçerek karşıdan gelen başka bir araçla feci şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde bir kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.