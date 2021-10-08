Tarsus ilçesin Fevziçakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile barışmak için bir araya geldi. Ancak bu buluşma da kavgayla sonuçlandı. Taraflar uzlaşamayıp birbirine girdi. Kavgada tabanca ve tüfekler çekildi, karşılıklı ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 9 kişi yaralandı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Güvenlik güçleri, kavgayı güçlükle sonlandırırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İçlerinden Ali Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Polis, mahallede nöbet tutuyor.
Trafik kazasını izlemeye geldiler, husumetliler kavgaya tutuştu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan trafik kazasını izlemeye gelen ve aralarında husumet bulunan 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kavga büyümeden engellendi.
Evine gittiği husumetlisine kurşun yağdırdı: 2 yaralı Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen olayda husumetli olduğu kişinin evine giden adam kurşun yağdırdı, olayda 2 kişi hastanelik oldu.
Barışmak için bir araya gelen iki aile, silahlarla çatıştı: 9 yaralı
Mersin'de husumetli iki aile barışmak için toplandı. Ancak ortalık kan gövdeyi götürdü.
Tarsus ilçesin Fevziçakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile barışmak için bir araya geldi. Ancak bu buluşma da kavgayla sonuçlandı. Taraflar uzlaşamayıp birbirine girdi. Kavgada tabanca ve tüfekler çekildi, karşılıklı ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 9 kişi yaralandı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Güvenlik güçleri, kavgayı güçlükle sonlandırırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İçlerinden Ali Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Polis, mahallede nöbet tutuyor.
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