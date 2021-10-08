Türkiye Gazetesi

Avcılar Merkez Mahallesi, Katip Ahmet Sokak’taki dört katlı bir binada salı günü dehşet bir olay yaşandı. Mehmet Y, bir eğlence mekânında çalışan Yasemin Uzunçelebi’ye (42) gönlünü kaptırdı. Ancak aşkına karşılık bulamadı. Şahıs, saplantılı bir şekilde sevdiği kadının evine gece yarısı girdi. Ardından yüzüne kimyasal madde döküp kaçtı.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Yaralı halde komşularından yardım isteyen Uzunçelebi hastaneye kaldırıldı. Gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü kemiğe kadar eriyen kadın, tedavi altına alındı. Bu yaşanılanlar sonrası polis, zanlının peşine düştü. Yapılan çalışmalar neticesinde 16 farklı suçtan kaydı bulunan Mehmet Y, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yakalandı. Şahsın sorgusu sürüyor.



Saplantılı aşkın kurbanı Tuğba Keleş Kasiyer Tuğba Keleş’i sürekli takip, taciz ve tehdit eden katilin, bir ay önce de genç kadının yolunu kesip silah zoruyla kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı Komşusu tarafından kaçırıldığı iddia edilen 5 aylık hamile kadın Çankırı'da bulundu.