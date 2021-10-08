Türkiye Gazetesi

Mersin Tarsus'ta seyir halindeki bir kamyonun damperi açık kalınca üst geçide çarptı. Çapma sonucu damper kamyondan koparken, sürücü güçlükle durabildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Yaralananın olmadığı kaza sonucu üst geçitte oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.



Kamyonun damperi köprüde asılı kaldı

Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza yaptı kurtuldu, tutanak tutarkan kamyonun altında kalıp öldü İstanbul Büyükçekmece'de kaza yapan bir sürücü, olaya ilişkin tutanak tuttuğu esnada hızla gelen kamyonun altında kalıp hayatını kaybetti.