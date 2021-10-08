Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol Avcılar istikametinde trafiği durma noktasına getiren zincirleme bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşmadan yolcu indirmeye çalışan minibüs, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

Yolun ortasında yolcu indirip bindirmek için aniden duran minibüse yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir kamyon çarptı. Kamyon, ardından da bir otomobile çarparak orta refüje çıktı. Kazada kamyonun çarptığı minibüs ise durakta bekleyen başka bir minibüse ve bir otomobile çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili incelemelerine başladı.

"MİNİBÜS DURAĞA ÇIKTI, SON ANDA DURDU"

Kaza sırasında yaşananlara tanık olan bir vatandaş, "Zincirleme kaza oldu. Minibüs durağa çıktı, son anda durdu. Durakta kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Yaşanan kazayı gören bir başka vatandaş ise "Minibüs durdu, arkasındaki araba durdu. Kamyon da duramadan geldi çarptı. Toplam 5 araç kazaya karıştı, 1 yaralı var. Durakta bir kadın vardı, ucuz atlattı" dedi.

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