Türkiye Gazetesi

Hatay İskenderun Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuştucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

BALONLAR ŞEKLİNDE YERLEŞTİRİLMİŞ

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan İskenderun Limanı'na gelen bir tırın üzerindeki konteynerde yapılan aramada konteynerdeki nar ekşisi şişelerinin içerisinde balonlar şeklinde yerleştirilmiş tahmini 200 adet olan ve toplamda 200 kilogram olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sapanca'da operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet özel yapım çelik yelek ve içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Pipetin içinden uyuşturucu çıktı! Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler, pipet içerisine konulmuş uyuşturucu madde ele geçirdi.