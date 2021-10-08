Türkiye Gazetesi

Milli okçu Mete Gazoz'u yıkan ölüm haberi dün gece saatlerinde geldi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yolun karşsıına geçmek isteyen Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz'a, R.K (43) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Tahmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mete Gazoz bronz madalya kazandı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde yarışan Mete Gazoz, Hindistanlı rakibini 6-0 mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Japonları devirdi Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Millî Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Paulo Coelho, son kitabını Mete Gazoz'a adadı Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" adıyla çevrilen son kitabı 'The Archer"ı olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz'a adadığını açıkladı. Paulo Coelho, bir arayış öyküsünü ele aldığı son romanında adlı bir okçunun hayatına odaklanıyor.