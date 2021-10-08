Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam metruk bir binada tavana asılı halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 65 yaşındaki Gülabi Doğan'a ait olduğunu belirledi.

Doğan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Doğum gününe gideceğini söyleyen 17 yaşındaki kız 5 gündür kayıp! Gaziantep’te arkadaşının doğum gününe gideceğini söyleyerek evden ayrılan 17 yaşındaki genç kıza, 5 gündür ulaşılamıyor. Kızının psikolojik sorunları olduğunu söyleyen acılı baba ise kızının bir an önce bulunmasını için çağrıda bulundu.

Sahibiyle gezintiye çıkan köpek kayıp adamı buldu Bursa’da ormanlık alanda 3 gündür mahsur kaldığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunan 73 yaşındaki adam, sahibi ile ormanlık alanda gezen köpek tarafından bulundu.



