Türkiye Gazetesi

Akçaburgaz Mahallesi’nde işe gitmek için durağa doğru yürüyen biri kadın iki kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı.

TALİHSİZ KADIN AĞIR YARALANDI

Çevredeki bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen köpekler Besra E. İsimli kadını ağır yaraladı.

Köpeklerin saldırısı ile vücunün farklı yerlerinden yaralanan kadına 40 dikiş atılırken talihsiz kadını feci ölümden yoldan geçen bir vatandaşlar kurtardı.

Vatandaşların müdahalesiyle ölümden dönen kadının o anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI GÜN. İKİNCİ KEZ SALDIRDILAR

Köpeklerin diğer hedefi ise yolda yürüyen bir adam oldu. Marketten dönen adamın arkasından yaklaşan iki köpek, saldırıda bulundu. Bir anda korkuya kapılan adam büyük şok yaşadı.

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