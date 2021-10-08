Türkiye Gazetesi

Yüksek koronavirüs vaka sayıları ile dikkat çeken Malatya’da aşılama çalışmaları sürerken, hastanelerde de enfekte hasta yoğunluğu yaşanıyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 42 yaşındaki Mehmet Adıyaman, Covid-19 aşısı yaptırmadığı için pişmanlık duyduğunu söyleyerek, “15 gün ağır geçirdim ama aşımı olsaydım daha rahat atlatırdım” dedi.

“KORONAYA İNANMIYORDUM”

Daha önce herhangi bir rahatsızlığının olmadığını ve koronavirüse inanmadığını ifade eden Mehmet Adıyaman, “Daha önce koronaya yakalanmadım ve inanmıyordum. Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Olmaz herhalde diyordum yakalandım. Çok ağır geçirdim. Keşke aşımı olsaydım. Bu kadar ağır atlamazdım” şeklinde konuştu.

“SEVDİKLERİNİZLE DAHA İYİ ZAMAN GEÇİRMENİZ İÇİN AŞINIZI OLUN”

Hastalığı çok ağır geçirdiğini ve aşının önemini çok iyi anladığını vurgulayan Adıyaman, “Aşımı olsaydım, hastalığı daha rahat geçirirdim. Bir iki hasta geldi aşılarını olmuşlardı buradan rahat çıktılar. Aşı bu işte, çok önemli. Yani aşınızı olun. Sevdiklerinizle daha iyi zaman geçirmeniz için. Sağlık çalışanların daha rahat olması için aşımızı olalım hem onlar rahat etsin biz de rahat edelim. Lütfen aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

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