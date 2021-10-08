Türkiye Gazetesi

Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nde 27 Eylül günü yarış yapan iki otomobilden biri Hüseyin B’ye çarparak kaçtı. Ağır yaralanan Hüseyin B. Ege Üniversitesi hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında Hüseyin B.’nin ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsünün E. Ç. oluğu belirlendi.

KARANTİNA SÜRECİNİ TAMAMLAMASI İÇİN EVE GÖNDERİLDİ

E.Ç'nin otomobilinin tampon, kaput ve tavanında da kazaya dair iz ve göçük tespit edildi. Öte yandan yapılan araştırmada E. Ç.’nin kaza günü Kovid-19 karantinasında olması gerektiği belirlendi. E. Ç. karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin B'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Beylikdüzü E-5'te zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi Son dakika haberine göre; Beylikdüzü E-5 yan yolda bir kamyon, iki minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, kazada bir kişi yaralandı.