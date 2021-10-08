Türkiye Gazetesi

Antalya'da 10 katlı bir apartmanın 4. katında ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki genç, söz konusu binanın boluğunda ölü olarak bulundu. İntihar ya da kaza gibi ihtimallerin araştırıldığı olay sonrası talihsiz gencin ailesi ölüm haberiyle yıkıldı.

KOMŞULAR TARAFINDAN BULUNDU

Olay Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1529 Sokak üzerinde bulunan sitede gerçekleşti. 10 katlı apartmanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan E.K.'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR MI, KAZA MI?

Gencin apartmandan düştüğü ya da intihar ettiği yönünde polis inceleme başlatırken, evinin düştüğü yerin arka cephesinde olduğu öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından gencin cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.