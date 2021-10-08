Türkiye Gazetesi

Kırıklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaşayan O.T., salça kaynatmak için evinin bahçesinde ateş yaktı. Ateş, rüzgar nedeniyle bahçede bulunan kuru otlara sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangın, önce O.T.'nin evine, daha sonra da komşusu H.T.'nin evine sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken O.T.'nin evi kullanılmaz hale geldi. Komşusu H.T.’nin evinde de hasar oluştu.

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