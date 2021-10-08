Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 Ekim’de akşam saatlerinde Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir marketin kasasından bıçak ve silah tehdidiyle para çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Marketteki güvenlik kameralarının bozuk olması nedeniyle çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren Erdi Ç. (21) ve Ersin C. (19) gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İKİ ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabancanın boncuk atan oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda marketten gasbedildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira paraya da el konuldu. İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 ayrı suçtan aranan hırsız börekçide kahvaltı yaparken yakalandı Samsun’da 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs börekçide kahvaltı yaparken yakalandı. Tutuklanan şahsın adliye çıkışı, “Biz hiç bir zaman yıkılmadık. Kötü işlerle de işimiz yok” sözleri dikkat çekti.