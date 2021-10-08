Türkiye Gazetesi

Papuççular Mahallesine bağlı Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Y.Y., kendisine yeşil ışık yandığı esnada Sakarya Caddesi üzerinden Adnan Menderes Caddesi’ne doğru hareket etti. Kırmızı ışık yanan yaya ise o esnada elindeki siparişi yetiştirebilmek için hızla yolun karşısına geçmek istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ YAYAYI AYAKTA TEDAVİ ETTİ

Bu esnada kendisine yeşil ışık yanan otomobilin çarpmasıyla yola savurulan yayayı görenler çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri kazazedeyi ayakta tedavi etti. Tarafların herhangi bir şikayeti olmaması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Kurye 7.500 TL alırken tezgâha işçi beklemeyin İş dünyasının nitelikli ara elemana ödediği ücretleri gözden geçirmek durumunda olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç “İstanbul’da bir genç motorlu kurye olduğunda 7 bin-7.500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda bir CNC operatörünü 4 bin-4.500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz” dedi.