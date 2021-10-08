Türkiye Gazetesi

Trabzon'dan Rize'ye eşinin tedavisi için gelen ve kızında kalan 75 yaşındaki vatandaş ortadan kayboldu. Eşini ziyaret etme gerekçesiyle evden çıkan adama 2 gündür ulaşamayan ailesi, endişe içerisinde gelecek güzel bir haberi bekliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Uzun yıllar Rize’de yaşamış ve Pazar Kirazlık Çay Fabrikası’ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon’un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmesi nedeniyle Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi. 2 gün önce kızının evinden hanımının yanına hastaneye gitmek için çıkan Zehir’den bir daha haber alınamadı.

Zehir için Emniyet Müdürlüğüne haber verilerek arama çalışması başlatıldı.

2 gündür kayıp olan 65 yaşındaki adam metruk binada ölü bulundu Elazığ’da kayıp olaran aranan 65 yaşındaki yaşlı adam metruk bir binada ölü bulundu.

Doğum gününe gideceğini söyleyen 17 yaşındaki kız 5 gündür kayıp! Gaziantep’te arkadaşının doğum gününe gideceğini söyleyerek evden ayrılan 17 yaşındaki genç kıza, 5 gündür ulaşılamıyor. Kızının psikolojik sorunları olduğunu söyleyen acılı baba ise kızının bir an önce bulunmasını için çağrıda bulundu.