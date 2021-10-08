Türkiye Gazetesi

Öncüpınar Piyade Hukuk Bölük Komutanlığı ekiplerinin sınır hat yolunda sahte plakalı araç tespit etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Aracın sazlık su kanalına düştüğü ve içerisinde sigara bulunduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine Kilis İl Jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, aracın Suriye tarafından gelerek hudut hat yoluna girdiği ve Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı personeli tarafından fark edilince sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hat yolu yanında bulunan su kanalına düştüğü tespit edildi.

7500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin araçta ve araç çevresinde yapılan kontrollerde 7 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Aracın arka kasasında ise çeşitli markalarda 7500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araç ile ilgili yaptıkları sorgulamada aracın 2013 yılında Ankara’dan çalındığı ve çalıntı kaydının olduğunu tespit etti. Araca sahte askeri plaka takılması ise dikkat çekti.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlatıldı.

Çalıntı motosiklet ile yakalandılar! Maskeden ceza yediler Eskişehir’de jandarma ekipleri, 2 şüpheli kişiyi çalıntı olduğu belirlenen plakasız bir motosikleti ele geçerken durdu. Olayla ilgili haklarında işlem başlatılan 2 şüpheliye ayrıca kimlik bulundurmama ve maske takmama suçlarından idari para cezası uygulandı.

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