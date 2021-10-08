Türkiye Gazetesi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Ege yazı yaşarken Bodrum’da denize girilirken Doğu’da ise kar manzaraları görmeye başladık. Yurdun doğu bölgesinde ve yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkili olmaya başlamasıyla Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dallıkavak geçidindeki ormanlarda, 3 gündür devam eden kar yağışından nasibini aldı.

İKİ MEVSİM BİR ARADA YAŞANIYOR

Sonbaharın renklerini taşıyan ormanlar yağan karla beyaza bürünürken ortaya kartpostalları aratamayacak görüntüler ortaya çıktı. Fotoğrafçı Adem Kotan tarafından drone ile havadan görüntülenen ormanlarda, iki mevsimin bir arada yaşandığı görüldü.

Erzurum’a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü Erzurum’da mevsimin ilk karı Palandöken Dağı'nın zirvesine ve Tekman yolu üzerine düştü. Eylül ayında gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.