Türkiye Gazetesi

Avcılar'da saplantılı aşkı tarafından yüzüne kimyasal madde dökülerek yakılan, tedavi gördüğü yoğun bakımda bir gözünü kaybeden ve yüz kemiklerine kadar yanan Yasemin U.'nun ablası Nazlı U. konuştu. Acılı abla, kardeşinin yaşama ihtimalinin yüzde bir olduğunu söyleyerek, ”Benim kardeşim Yasemin ne ilk şiddet mağduru ne de son olacak” dedi.

Avcılar'da birkaç gün önce yaşanan olayda Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu 42 yaşındaki Yasemin U.'yu, aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi’nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği tespit edilmişti.

"HANGİ ŞARTLARDA ÖLDÜRMEYECEĞİNİZİN BİR YAZILI METNİ OLSUN"

Yaşanan dehşet sonrası şu an yoğun bakımda olan ve yüzde bir yaşama şansı olan şiddet mağduru kadının acılı ablası Nazlı U. kendisinin de bir şiddet mağduru olduğunu ve yıllardır şiddete karşı mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"3-4 gün önce oldu bu olay. Biz ayrı yaşadığımız için olayı kendisinden değil polislerden öğrendik. Hastaneye gittik. Kardeşimin yoğun bakımda olduğunu, tedavi gördüğünü söylediler. İşin aslını çok bilmiyoruz. Saplantılı, ona kafayı takmış bir erkek arkadaş kurbanı oldu. Kardeşimin yaşadığı şiddet herkesin başına gelebilir. Sosyal medyada ya da basında yazılan, çizilen şeyler beni son derece rahatsız etti. Bir erkekle, eğlence mekanında tanıştığını iddia ederek eleştiriyorlar. Ya Allah aşkına kadınlar hangi durumda öldürülmez, hangi durumda katledilmez? Ben beylere seslenmek istiyorum; kızları, kadınları hangi şartlarda öldürmeyeceğinizin, hangi şartlarda tecavüz etmeyeceğinizin bir yazılı metni olsun" dedi.

"NASIL BÖYLE CANAVARA DÖNÜŞTÜ, İNCELENSİN"

Kardeşine kimyasal madde dökerek hastanelik eden adama tepki gösteren Nazlı U., "Ruh hastası. Kadın kabul etmek zorunda mı senin saplantılı arkadaşlığını? Kabul etmeyince ısrar etme ve sonunda asla kabul edilmeyeceğini öğrendiğinde katletme hakkını ona kim verdi? Niye verdi? Yasemin Alanya’da tiyatro eğitimi görüyor, kültür sanatla ilgili bir bölümde iş buluyor ve orada evini tutuyor bu saplantılı insandan kurtulmak için. Bu ispatlanabilir. Kız gelip buradaki özel eşyalarını alıp hayatını bu saplantılı insandan uzakta yaşamaya adapte etmiş. Eve anahtarla mı girdi, anahtarsız mı girdi, onun sevgilisi miymiş, bunu polisler ortaya çıkaracak. Velevki kocası, nikahlı kocası ya da erkek arkadaşı. Ne olduğunun ne önemi var? şeklinde konuştu.

Kardeşini hastanelik eden adamın ailesine de seslenen Nazlı U., "Bugün bu mikrofon bana tutulacağına onu yetiştiren aileye uzatılsın, nasıl bir evlat yetiştirdin diye onlara sorulsun. Bu çocuk nasıl böyle bir insana, canavara dönüştü onun hayatı incelensin. Buradaki benim acım, ben burada konuşuyorum. Onu yetiştirenlere bu soru sorulmalı" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 1 YAŞAMA ŞANSI VAR

Kardeşinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen Nazlı U., "Dün gördüm, 2 kez yoğun bakımda gördüm. Yüzde 1 yaşama tutunma umudu var ve oradan yaşama tutunacağına inanıyorum. Fiziken artık o eski kardeşim görünmüyor ama makinaların desteğiyle hayatta şu anda. 4. derece yanık. Yasemin en son iş yeri açtığımda açılışa geldi, tebrik etti, son görüşmemiz bu oldu." diye konuştu.

Asit atan saldırgana 24 yıl hapis istemi Ataşehir'de, bir restoranın oyun alanına girerek 3 yaşındaki çocuğun yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla tutuklanan Cihan A. hakkında, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

3,5 yaşındaki çocuğa asit atan eniştesi çıktı! 3,5 yaşındaki Y.K.'nın yüzüne asit atan kişinin anne Işıl Güven'in eniştesi C.A. çıktı. Yakalanan C.A. Kıskandığım için yaptım dedi