Ankara'da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00'dan, pazar günü ise saat 07.30'dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
8 yıl önce Ankara'da çalınan otomobil Suriye'de yakalandı 2012 yılında Ankara'da çalınan bir araç, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu Suriye'de yakalandı. Araç içinde 9 mülteci bulunduğu belirtilirken, 7500 paket sahte kaçak sigara da ele geçirildi.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tavanı çöktü Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı içerisinde tavandaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çöktü, olayda yaralanan olmadı.
Ankaralılar dikkat, hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı
Ankara'da yaşayanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar hasta sonu trafiğe kapalı olacak, işte detaylar...
Ankara'da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00'dan, pazar günü ise saat 07.30'dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
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