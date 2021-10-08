Isparta istikametine seyir halindeki minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan tankere çarptı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölüler var Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.