Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki Erol F. evinden kolonya içtikten sonra fenalaştı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür tedavi gören adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kolonya içen iki kardeş evde ölü bulundu Pendik’te kolonya içtiği öğrenilen Türkmen uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu. Acı haberi alan kardeşlerin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kolonyadan zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Bursa'nın İznik ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Bursa'da kolonya içen 60 yaşındaki adam öldü
08.10.2021 - 19:34 | Son Güncelleme: 08.10.2021 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Bursa'da kolonya içtiği iddia edilen 60 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldıktan 3 gün sonra öldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki Erol F. evinden kolonya içtikten sonra fenalaştı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür tedavi gören adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : bursa,kolonya,öldü,haberler,
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