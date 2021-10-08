Korkunç olay Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi. 43 yaşındaki Y. Y., eşi G.Y.’nin çalıştığı markete gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca karısını çalıştığı yerde defalarca bıçakladı. Gözü dönmüş koca daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.
O HALDE MARKETİN DIŞINA KADAR YÜRÜDÜ
Kanlar içerisinde kalan adam o halde marketin dışına kadar emekleyerek yürüdü. Çevredekiler durumu anında yetkililere bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaralı Y. Y.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen G. Y.’nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karısını öldüren itfaiye eri 'polisi arayın' diye bağırdı İstanbul'da itfaiye eri kıskançlık krizine girerek çocuğunun gözü önünde eşini boğarak katletti.Olay sonrası dışarı çıkan zanlı, “Karımı öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı.
Karısını bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış Adana’da çocuklarının gözü önünde karısını vahşice katleden adam, cinayeti bir anlık öfkeyle işlediğini, oğlunun ‘baba’ diye seslenmesiyle kendine geldiğini söyledi.
Karısını çalıştığı markette öldürüp, kendini vurdu
Antalya'da öfkeli koca dehşet saçtı. Karını çalıştığı markette bıçaklayarak öldüren adam daha sonra kendini av tüfeği ile vurup intihara kalkıştı.
Korkunç olay Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi. 43 yaşındaki Y. Y., eşi G.Y.’nin çalıştığı markete gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca karısını çalıştığı yerde defalarca bıçakladı. Gözü dönmüş koca daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.
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