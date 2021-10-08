Türkiye Gazetesi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla il genelinde kentin birçok noktasında operasyonlar düzenledi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

OPERASYON FİLMLERİ ARATMADI

Film sahnelerini aratmayan operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekiplerin yaptığı aramalarda, 36,650 kilogram esrar, 555 gram metamfetamin, 11 bin 453 adet yeşil reçeteye tabii olan uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve bunlara ait 240 adet tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.

36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şafak vakti başlayan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon anları, saniye saniye havadan da görüntülendi. Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yoğunlukta olan operasyon kapsamında 36 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkililerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Hatay'da nar ekşisi şişelerinden 200 kilo uyuşturucu çıktı Hatay İskenderun Limanı'nda bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Sapanca'da operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet özel yapım çelik yelek ve içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.