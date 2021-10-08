Türkiye Gazetesi

Bingöl’den Mersin’e kuru fasulye götüren Uğur Özdemir idaresindeki tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Şekerdere viyadüğü civarında lastikleri alev aldı. Alevler, kısa sürede bütün dorseyi sardı. Sürücü, can havliyle kupayı dorseden ayırdı. Böylelikle yangının kupaya ulaşmasını engelledi.

ALEVLER MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Bu sırada, alevler otoyol kenarındaki makilik alana da sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iki saatlik çalışma sonucu hem dorsedeki hem de makilik alandaki yangını söndürdü. Dorse kullanılamaz hâle gelirken tonlarca fasulye zarar gördü.

Aralıkta en çok taze fasulyenin fiyatı arttı İstanbul Ticaret Odası'nca kentte aralıkta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 36,49 ile taze fasulye olduğu bildirildi.

Kuru fasulyeyi sakın böyle yemeyin! Bol proteinli, lezzetli mi lezzetli kuru fasulyeyi çok seviyor, hatta ne kadar çok yersek yiyelim hiç bıkmıyoruz. Kuru fasulye yanına pilav, cacık ya da turşu olan bir masaya kim oturmaz ki? Kuru fasulyenin gaz yapmaması için ne yapmak gerekir biz biliyoruz.

Fasulye konservesinden yılan çıktı Fransa’nın Gironde bölgesinde süpermarketten satın aldıkları yeşil fasulye konserve kutusunu açan bir kadın, konservede ölü bir yılanın yarısıyla karşılaştı.