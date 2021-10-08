Türkiye Gazetesi

Dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.’nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi.

OTOMOBİLİN KAPISINI AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Şüphelilerin otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde avukat A.İ.’nin aracının otoparka gelmesi ve otomobilin kapısının açılması ardından şüphelilerin koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada caddeden geçen bir polis memuru yaşananları görünce silahını çekerek silahlı saldırganı ve diğer şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirirken, başka bir polis memuru daha geliyor. Şüphelilerin olayda kullandığı tabanca da yerde görülüyor.

AVUKATIN DURUMU İYİ

Yaralı avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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