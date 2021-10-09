Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, İstanbul Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada durakta bekleyen 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlayan lastiği değiştirmek isterken yaralandı Tekirdağ’da otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kuşadası’nda silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde silahlı kavga. Bir mekanda müşteri ile mekan sahibi arasında kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.