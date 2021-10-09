Türkiye Gazetesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yunusemre ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen baskında 23 parça halinde 14,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 5 parça halinde 11,96 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcılarına nefes kesen operasyon İzmir'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik il genelinde dev operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da nar ekşisi şişelerinden 200 kilo uyuşturucu çıktı Hatay İskenderun Limanı'nda bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.