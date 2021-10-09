Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Sevindik Mahallesinde İbrahim Çakır ile Mehmet Tetikel arasında 2015 yılında yaşanan kavgada boynu kırılan Tetikel hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine kaldırılan Çakır, 5 yıl Denizli’deki kapalı cezaevinde kaldıktan sonra iyi hali göz önünde bulundurarak İzmir – Foça Açık Cezaevine nakledildi. Çakır, korona virüs tedbirleri kapsamında geçen sene ekim ayında cezaevinden izinli olarak çıktı. Yargılanma sürecinin tamamlanmasının ardından Çakır’ın 18 yıl hapsine karar verildi. 7 Ekim 2021 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Çakır, dün yaşadığı Çal ilçesine Dayılar Mahallesinde gözaltına alınarak işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

TUTUKLUNUN AİLESİ ÇIKAN HABERLERE TEPKLİ

İbrahim Çakır’ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili olarak sosyal medyada “6 yıldır kaçak olduğu” veya “Cezaevinden firar ettiği” şeklinde yorumlar yapıldığını belirten yeğeni Oğuzhan Çakır, “Bu paylaşımları görünce, ailecek çok üzüldük. Amcam, istemeden bir arkadaşının ölümüne neden oldu. Sonra evden eşyalarını alarak, karakola gidip kendisi teslim oldu. 5 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra Foça Açık Cezaevine nakledildi. İyi halinden dolayı korona iznine çıkartıldı. Onu 25 Ekim 2020 tarihinde bizzat kendim gidip İzmir’den alıp geldim ve halen izni devam ediyordu. Bu insan kaçak değil. Dayılar Mahallesine yerleşti ve akşamları ağabeyinin kahvehanesini işletiyordu. Bir anda jandarmalar gelip alıp götürdü. Ne olduğunu anlamadık. Sonradan cezasının kesinleştiğini öğrendik” dedi.

Konya'daki Büyükşen cinayetinin tutuklusu hayatını kaybetti Konya'nın İsmil Mahallesi'nde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında yardım ve yataklık suçundan tutuklu bulunan Mustafa Okşen, cezaevinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Okşen'in cenazesi İsmil Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlandı.