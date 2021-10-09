Türkiye Gazetesi

Polis ekiplerini harekete geçiren olay Adıyaman'da yaşandı. Vatandaşlar, akşam saatlerinde Esentepe mahallesinde bulunan mezarlık civarında, kucağında birkaç aylık bebek olan iki kadının mezarlık alana ilerlediğini gördü. Birisi 20'li, diğeri 60'lı yaşlarda olan iki kadın, fark edildiklerini anlayınca boş arazilere yöneldi. Durumu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Geçtiğimiz hafta son anda canlı olarak kurtarılan bebek olayının ardından yine ihbar alan polis ekipleri alarma geçti.

İhbar edilen mezarlığa ve çevresinde yer alan boş arazi bölgesine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, boş arazilerde ve mezarlıkta didik didik arama yaptı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADILAR

Mezarlık içerisinde ihbar edilen birkaç aylık bebek ile 2 kadın şahsı arayan polis ekipleri, yaptıkları titiz incelemeler sonrasında ne yeni kazılmış toprağa ne de bebek ile kadınlara rastladı.

Bir süre çevrede araştırmalar yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.

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