Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde 15 Eylül’de gerçekleşen olayda M.S.ile kardeşi C.S. arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.S. silahla ağabeyi M.S.ye ateş açtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S. hayatını kaybederken C.S. olayın ardından kayıplara karıştı.

24 GÜN SONRA EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada C.S.'nin Şeker Mahallesi'nde bulunan bir bekar evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 24 gün sonra saklandığı evde C.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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